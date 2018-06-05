Призываю присоединиться к движению #НаучиРебенкаПДД

Основной причиной ДТП, повлекших гибель детей-пассажиров на загородных дорогах, является несоблюдение скоростного режима и выезд на полосу встречного движения, в черте городов и населенных пунктов –несоблюдение правил проезда перекрестков.

То есть фактически это свидетельствует о том, что даже присутствие ребенка в салоне автомобиля не останавливает родителей-водителей от грубых нарушений ПДД, не делает их более ответственными и осторожными.

Отсутствие детского удерживающего устройства все реже является причиной гибели и травмирования детей. Только в 13% случаев гибели дети-пассажиры перевозились без детских автокресел или не пристегнутые ремнями безопасности.

Призываю взрослых создать общественное родительское движение в интересах повышения безопасности детей на дорогах. Присоединиться к этому движению можно в социальных сетях "ВКонтакте", Facebook или Instagram, разметив фото и видео с примерами ответственного поведения родителей на дорогах под хештегом #НаучиРебенкаПДД.

Уверен, что законопослушная модель поведения на дорогах и личный пример соблюдения ПДД должны стать трендом среди родителей, это позволит избежать трагедий и сохранить жизнь и здоровье наших детей.

Цитата по материалам ТАСС