Треть петербуржцев год не платит за тепло

У поставщиков электричества, которые уже давно ведут прямые расчеты в Северной столице, доля дебиторской задолженности составляет около 12 процентов.

В теплоэнергетиков этот показатель – в четыре раза выше и составляет около 15 млрд рублей.

Чтобы вы понимали, треть населения в течение года не платит за тепловую энергию. Тепловые ресурсоснабжающие организации (РСО) могут решить свои проблемы, объединившись в одной квитанции с поставщиками электричества.

Например, с компанией "Петроэлектросбыт", у которой отлажен биллинг, есть абонентская база и другие необходимые ресурсы для ведения прямых расчетов.

Цитата по материалам издания "Мойка78".