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Американские ястребы пытаются менять мир под себя

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© Фото: Максим Блинов / РИА «Новости»

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Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на свое странице в Facebook заявил, что США не дождутся, чтобы Россия прогибалась под ними.

Активист санкционного движения в Конгрессе сенатор Линдси Грэм заявил, что «России необходимо лучше себя вести для нормализации отношений с США». Позволю себе выделить в этом заявлении три момента, все – по Фрейду.

Первое – убежденность в непогрешимости США и в отсутствии необходимости критичного самоанализа американской внешней политики и ее последствий от созидательных до разрушительных. «Мы и так ведем себя лучше всех».

Второе – убежденность в заинтересованности России нормализовать отношения с США любой ценой, осталось лишь подсказать направление. «Вы не понимаете своего счастья».

И третье – подсказка цены вопроса. Вести себя про-американски, как это весьма успешно для них делают многие и многие сателлиты Америки. Отказаться от самостоятельности, забыть о суверенитете и интересах. «Вести себя лучше».

Для начала – повиниться в вооруженной оккупации Крыма в 2014 году, во вмешательстве в выборы в 2016 году, несоблюдении Конвенции о запрещении химического оружия и, соответственно, в отравлении Скрипалей в 2018 году, а заодно и в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности от 1987 года.

Тем самым – признать за Вашингтоном эксклюзивное право на следствие, правосудие и возмездие в любых международных ситуациях. Забыть про международное право и многосторонние институты, если оно/они вступают в противоречие с американскими интересами. Согласиться с исключительностью США.

А в конечном итоге (это уже я от себя добавляю к мечтаниям Грэма) – сдвинуться куда-нибудь в Сибирь и Дальний Восток подальше от регионов жизненных интересов США и дожидаться, пока эти интересы дойдут и до указанных российских территорий.

Проблема нынешнего поколения американских ястребов в том, что они меряют и пытаются менять мир по себе и под себя. Видимо, они бы вели себя именно так, как требуют от России, если бы были в чем-то слабее и в чем-то зависимее. Позиция сильного мира сего искажает сознание многих политиков и играет с ним дурную шутку. Видимо, эти политики действительно уверовали в исключительность американской нации, как верили в исключительность своих наций многие их предшественники в первой половине ХХ века и ранее в истории человечества. Было, проходили. Знаем, чем неизбежно закачивается одержимость собственным мессианством.

Слава Богу, у нас другое понимание мироустройства. Где у каждого народа равное право на силу своей нации и на независимость в отстаивании собственных интересов. А сила действительно в правде. И оговаривать себя ради того, чтобы понравиться господину Грэму и его единомышленникам по санкционке, Россия совершенно точно не будет. Не дождутся.

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