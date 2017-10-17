  • 18 Октябрь 2017
USD 19.10.2017 57.2721 -0.0671
USD ММВБ 19:17 0  
EUR 19.10.2017 67.3577 -0.1019
EUR ММВБ 19:17  
Нефть($) 18.10.2017 58.00 0.21
Нефть(p) 18.10.2017 3321.78 +8.15

У меня к «Лахта центру» одна претензия - низковат, маловат и одинок

Автор:


© Фото: facebook.com/nevzorovanevzorov

Темы дня

Политик и журналист Александр Невзоров уверен, что градозащитная политика Петербурга мешает городской эволюции, а вечная страсть к историзму - лукавая, потому что непонятно, что необходимо сохранять. На III Международном форуме пространственного развития Невзоров посетовал, что проектов, подобных «Лахта центру» слишком мало.

Много милых слов о культуре и развитии прячут под собой конфликт и внешний, и внутренний, который есть и был всегда. С тех минут, когда впервые депутат Ковалев с группой молодых отмороженных людей пошел защищать дом Дельвига. Это было преподнесено как героизм и некая установка на будущее, мол, за каждый доходный дом за каждую груду кирпича нужно стоять на смерть. Но есть безжалостная штука - эволюция. Можно пытаться ей помешать.

Очень часто на своих лекциях я спрашиваю у студентов: «В каком случае эволюция человека была бы невозможна?». В том, если бы у обезьян были скрепы и желание постоянно возвращаться к корням. Никогда ни один дерзкий голос противников фетишистского градозащитительства в городе почти не звучал. Чтобы кто-то дерзко и спокойно, глядя людям в глаза, говорил бы, что половиной строений трястись не надо. Надо уступать современности, которая очень робко толчется в каких-то перефериях, «лахтах» и пригородах.

Вечная страсть к историзму - лукавая, потому что непонятно, до какой степени мы к историзму должны приблизиться и что необходимо сохранить. Надо ли снести Исаакиевский собор, чтобы на его месте возвести гнилушку под названием церковь Исаакия Далматского? А это - воссоздание того петровского Петербурга. Надо вообще много чего посносить, чтобы получить ту историческую картинку.

У реально нового здания, которое воздвигается, так хорошо выглядит в «Лахте», я бы сказал винтовая конструкция. Посему есть надежда, что с помощью «фаллоса» «Лахта центра» удастся лишить девственности, продрать эту плеву девственности петербургских предрассудков, что все должно быть маленьким, должно отражаться в воде, но немножко, должно быть видно много туч и дождя и так далее.

У меня к «Лахта центру» одна серьезная претензия. Он низковат, маловат и одинок. Такие штуки великолепно начинают жить гроздьями, когда для них есть соответствующие фоны.Я очень надеюсь, что «Лахта центр» станет тем ядром, тем очагом «инфекции», через который по городу пойдет, наконец, волна понимания того, что современность - великолепная и неизбежная штука.  Невозможно запирать на всю жизнь город в его дремучие и дряхлые формы, потому что есть несколько людей в беретиках и с червячками, которым нравится, взявшись за руки, спасать какой-нибудь сарай.

История существует только в одном единственном виде - в виде зафиксированного результата. Вся остальная история - нагромождение милых баек. Поэтому фетишизм в виде истории, который неоднократно подводил эту страну и подведет еще много раз, бессмысленный. Он уводит от прямого разговора в заоблачные, туманные, неконкретные дали, где разговор о живом и мертвом городе невозможен.

Петербург при советской власти культивировал всю эту старину, потому что она казалась контрверсией тому серому, унылому, омерзительному коммунистически-большевистскому зрелищу, которое предлагалось в виде новостроек. Тогда эта фетишизация старины была оправданна и понятна, однако сейчас такого противостояний эпох и культур уже нет, поэтому не нужно бояться развития. Нужно понять, что есть некоторая открыточная резервация, но нет ничего страшного, если фоном для этой резервации будут служить огромные, дерзкие, сверлящие небо великолепные здания.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    все блоги

    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    Куда сходить в Петербурге в октябре

    Посмотреть гардероб Владимира Маяковского, послушать нашумевшего Оксимирона, опьянеть от по-настоящему петербургского джазового спектакля или окунуться в страсть аргентинской ночи и танго - «Санкт-Петербург.ру» собрал все самое лучшее во втором осеннем месяце.

    читать далее →

    Пять парков Петербурга для самых ярких осенних фотографий

    Ранняя осень – прекрасная пора для того, чтобы прогуляться в выходные по парку, а может быть и запечатлеть красивые желтые листья в своем Instagram. «Санкт-Петерубрг.ру» предлагает пять вариантов для осеннего променада и красивых фотографий.

    читать далее →

    Пять осенних фестивалей в Петербурге, которые нельзя пропустить

    Теплые деньки уже заканчиваются, но есть шанс ухватить уходящее лето за хвост, окунувшись в яркие и красочные фестивали, тем более Северной столице обещают еще немного солнца и хорошей погоды.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Секреты «тихой» охоты: памятка грибникам

    Как вдоволь нагуляться по лесу, принести домой хороший грибной улов и при этом не заблудиться и не отравиться.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    «Надейся на лучшее, рассчитывай на худшее»: «Санкт-Петербург.ру» протестировал бесплатный Wi-Fi в метро

    «Санкт-Петербург.ру» проверил, как работает бесплатный Wi-Fi в метро, и собрал основные проблемы, с которыми могут столкнуться пассажиры.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Пять знаменитых дворов-колодцев

    Знаменитый восьмиугольник, таинственный Дом духов, угловатые формы «дома-утюга» и другие дворы, заслуживающие, по мнению «Санкт-Петербург.ру», обязательного посещения.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    18.10.17
    Купить дискеты? Еще возможно!
    11.10.17
    Рынок межкомнатных дверей Российской Федерации
    10.10.17
    Почему так популярна услуга по доставке воды на дом?
    09.10.17
    Как найти поставщика средств бытовой химии
    09.10.17
    Как и на что берут ипотеку в Москве?
    06.10.17
    Красное свадебное платье: вызов традициям
    06.10.17
    Выбираем саженцы кедра сибирского
    05.10.17
    Этапы покупки недвижимости в Испании

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram