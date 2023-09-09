В Петербурге власти хотят вакцинировать 60% населения

В Санкт-Петербурге с приходом осени началась очередная прививочная кампания от гриппа. Начальник отдела по организации амбулаторной медицинской помощи взрослому населению комитета по здравоохранению Лариса Соловьева рассказала, что власти планируют вакцинировать около 60% населения города.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В Северной столице осенью 2023 года власти планируют привить от гриппа порядка 3,2 млн человек. Так, вакцину получат 500 тыс. детей, 12 тыс. беременных женщин и почти 2 млн 730 тыс. взрослого населения, сообщает Коммерсантъ.

Лариса Соловьева отметила, что в медицинских учреждениях города на Неве хватает вакцин. По ее словам, специалисты уже получили больше 1 млн доз, что составляет около 35% от необходимого.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге специалисты зафиксировали стремительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей. Причиной такой тенденции стало начала нового учебного года и формированием коллективов.