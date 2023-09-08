В Петербурге с началом нового учебного года выросла заболеваемость гриппом среди детей

В Санкт-Петербурге специалисты зафиксировали стремительный рост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей. Причиной такой тенденции стало начала нового учебного года и формированием коллективов.

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В культурной столице заметили рост числа заболевших гриппом и ОРВИ. Наибольший рост зафиксирован среди молодого поколения петербуржцев. Так, количество заболевших детей за месяц выросло на 56%, среди взрослых — на 33%, сообщает РБК.

Начальник эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Петербурга Ирина Катаева рассказала, что рост заболеваемости связан с началом осеннего сезона и нового учебного года.

Известно, что дети чаще других страдают гриппом и ОРВИ, так как контактируют с большим количеством людей

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что медицинские учреждения города на Неве получили первую партию вакцины от гриппа. Завоз сделали перед масштабной прививочной компанией.