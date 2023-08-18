Петербург получил больше 75 тысяч доз вакцины от гриппа для детей

Медицинские учреждения города на Неве получили первую партию вакцины от гриппа. Завоз сделали перед масштабной прививочной компанией.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В пресс-службе городского Комитет по здравоохранению сообщили, что всего на территорию региона приехало больше 75 тысяч доз. Препарат для детей называется «Ультрикс квадри».

Отмечается, что перед прививочной кампанией в Петербурге приехало 75,6 тысячи доз лекарства от гриппа для детей. Известно, что вакцина приобретается за счет федерального бюджета.

Напомним, что мероприятия по профилактике гриппа начнутся в Петербурге 28 августа. В ближайшее время на территорию города приедет очередная партия препарата, но уже для взрослых.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что под конец июля в Северной столице планировалось дополнительно закупить больше 700 тысяч доз вакцины для защиты горожан от гриппа.