В Петербурге дополнительно закупят больше 700 тысяч доз вакцины, чтобы защитить горожан от гриппа

В ходе подготовки к вакцинации против гриппа петербургские власти закупят несколько сотен тысяч доз препарата. Сделать прививку горожане смогут в том числе и в торговых центрах.

Фото: baltphoto/Николай Овсянников

На территории Северной столицы началась подготовка к кампании по вакцинации от гриппа. В предстоящем сезоне, по поручению вице-губернатора города Олега Эргашева, Комитет по здравоохранению и главы районных администраций должны добиться, чтобы прививки поставили как минимум 60% горожан. Для категории граждан, входящих в группу риска, охват должен составить 75%.

Как рассказали в пресс-службе Смольного, большую часть вакцин приобретут за счет федерального бюджета, но власти города также дополнительно закупят еще 760 тысяч доз препарата.

В настоящее время допускается возможность, что кампанию по вакцинации будут проводить также в пунктах торговых центров, где до этого ставили прививки против коронавируса. Кроме того, до первых заморозков будут работать мобильные пункты, расположенные со станциями метро .