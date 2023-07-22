Северная столица активно готовится к вакцинации от гриппа

В Петербурге проходит подготовка к вакцинации от гриппа. Особое внимание при проведении процедуры планируется уделить людям из группы риска.

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Накануне, 21 июля, на территории региона прошло заседание чрезвычайной противоэпидемической комиссии под председательством вице-губернатора Олега Эргашева. В ходе мероприятия специалисты обсудили начало вакцинации от ОРВИ, гриппа и коронавируса, а также подготовку города к этим процедурам, сообщает пресс-служба Смольного.

В конце заседания Комитет по здравоохранению получил поручение обеспечить прививками от гриппа не меньше 60% горожан. Особое внимание при этом должно быть уделено людям из группы риска.

Большую часть вакцины за счет федерального бюджета поставит Министерство здравоохранения.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что, по прогнозу специалистов, вакцина от рака может появиться до конца 2030 года.