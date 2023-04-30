Ученые рассказал, когда может появиться вакцина от рака

Исследователь из Оксфордского университета Джонатан Квок прогнозирует, что вакцина против рака может появиться до конца 2030 года. Разработкой занимаются более 10 компаний.

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В настоящее время в гонке за разработкой этой вакцины участвуют более 10 компаний и академических подразделений со своими подходами и стратегиями. По словам ученого, уже есть несколько вариантов на средних стадиях исследований. Об этом сообщает Газета.ру.

Тем не менее, Квок не исключает возможности появления своей вакцины раньше указанного срока. Главной целью разработчиков является остановить метастазы рака, на которых приходится около 70-90% смертельных случаев.

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