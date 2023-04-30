Петербуржцев предупредили о возможности вспышки кори

Врач-эпидемиолог Алексей Яковлев предупредил о возможном всплеске заболеваемости корью в Санкт-Петербурге. Он также заявил о необходимости ревакцинации.

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Он отметил, что большинство россиян потеряли иммунную защиту от этого вируса за последние 20 лет, что может привести к их заражению и передаче инфекции окружающим. Об этом сообщает РБК.

Результаты недавнего исследования показали необходимость проведения масштабной ревакцинации в России. Однако, не все смогут получить необходимые вакцины, учитывая возможный дефицит. Яковлев считает, что придется обратиться за вакцинами к зарубежным партнерам.

Корь — высококонтагиозное инфекционное заболевание, вызываемое вирусом кори, которое может привести к тяжелым осложнениям, таким как воспаление легких, судороги и воспаление головного мозга.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что петербургские врачи не смогли спасти девушку, которая на днях упала в котлован рядом с Троицким мостом. После инцидента пострадавшая продержалась сутки.