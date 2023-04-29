В Петербурге не удалось спасти жизнь девушки, упавшей в семиметровый котлован у Троицкого моста

Петербургские врачи не смогли спасти девушку, которая на днях упала в котлован рядом с Троицким мостом. После инцидента пострадавшая продержалась сутки.

Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Центральном районе петербурженка, гуляя с молодым человеком у Троицкого моста, случайно упала в семиметровый котлован. Девушка боролась за жизнь сутки. Об этом сообщает «Патрульный Петербурга».

Пострадавшая оказалась в котловане ночью 26 апреля, оступившись во время прогулки. Углубление вырыто под противовес моста, опускающийся при разводке.

После инцидента пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии, выжить петербурженка не смогла. В настоящее время точные обстоятельства и детали произошедшего выясняются.