В Петербурге не удалось спасти жизнь девушки, упавшей в семиметровый котлован у Троицкого моста
Петербургские врачи не смогли спасти девушку, которая на днях упала в котлован рядом с Троицким мостом. После инцидента пострадавшая продержалась сутки.
В Центральном районе петербурженка, гуляя с молодым человеком у Троицкого моста, случайно упала в семиметровый котлован. Девушка боролась за жизнь сутки. Об этом сообщает «Патрульный Петербурга».
Пострадавшая оказалась в котловане ночью 26 апреля, оступившись во время прогулки. Углубление вырыто под противовес моста, опускающийся при разводке.
После инцидента пострадавшую доставили в больницу в тяжелом состоянии, выжить петербурженка не смогла. В настоящее время точные обстоятельства и детали произошедшего выясняются.