Количество отравлений в одной из школ Кировского района выросло до 56

В Петербурге число пострадавших от отравления в школе Кировского района стало больше 50. Специалисты устанавливают причины произошедшего и проводят экспертизу.

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В Северной столице количество подхвативших острую кишечную инфекцию в школе Кировского района выросло до 56 человек. Пострадали как взрослые, так и дети. В стационарах все еще остаются 25 человек, из которых 22 — дети, сообщает пресс-служба петербургского Роспотребнадзора.

В ведомстве рассказали, что специалисты проводят санитарно-эпидемиологическое расследование в отношении школы. Так, после анализов у 13 пациентов врачи выявили Salmonella.

Оказалось, что в школе нет условий для соблюдения личной гигиены, также там не проводят уборку. Там нашли синантропных насекомых, к которым относятся клопы и тараканы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело после того, как детей госпитализировали из-за отравления в школе в Кировском районе.