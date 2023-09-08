Следователи возбудили уголовное дело после массового отравления в одной из петербургских школ

В Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело после того, как детей госпитализировали из-за отравления в школе в Кировском районе. Специалисты зафиксировали очаг острой кишечной инфекции (ОКИ). Госпитализация потребовалась минимум 13 детям.

Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В одной из петербургских школ специалисты зафиксировали случаи отравления ОКИ как среди персонала школы, так и среди учащихся. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей), сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

На месте происшествия работали сотрудники СК и городской управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в четверг стало известно о массовом отравлении учащихся одной из школ Кировского района. Кроме того, к врачам с кишечной инфекцией попали и несколько взрослых.