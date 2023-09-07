После отравления 17 человек в школе Кировского района разыскивают очаг кишечной инфекции

В четверг стало известно о массовом отравлении учащихся одной из школ Кировского района. Кроме того, к врачам с кишечной инфекцией попали и несколько взрослых. В общей сложности насчитывается 17 пациентов. В связи с произошедшем в учебное учреждение наведался Роспотребнадзор.

Фото: пресс-служба прокуратуры Петербурга

Инцидент произошел с 6 на 7 сентября в школе № 608 имени Героя Советского Союза Зины Портновой. Сейчас, по данным районной администрации, всех учащихся перевели на дистанционное обучение.

Первые симптомы отравления дети почувствовали накануне, сообщает телеканал «Санкт-Петербург». В результате на больничной койке оказались 13 человек и еще четыре взрослых. Трое школьников направили в реанимацию.

В Комитете по здравоохранению рассказали, что теперь у всех детей состояние стабильное, наблюдается положительная динамика. Диагноз пациентов: острая кишечная инфекция.

После произошедшего школу посетил Роспотребнадзор. В рамках проверки будет проведена внеплановая оценка оператора питания, а также всей продукции, из которой готовили блюда для детей. Кроме того, специалисты осмотрят другие учебные заведения на территории района и встретятся с родительским сообществом, заметила начальник Управления социального питания Санкт-Петербурга Алена Мироненко.

Выяснилось, что рационом детей занимается комбинат «Кировский». Анализы сдают в том числе и его сотрудники.

Исполняющая обязанности старшего помощника прокурора Санкт-Петербурга по связям со СМИ Анна Говера пояснила, что ведомство проверит соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства и при наличии оснований примет меры.

Ситуация также находится под контролем у администрации города.