В Петербурге неприятно удивились перерасчету кадастровой стоимости недвижимости

В Санкт-Петербурге специалисты провели перерасчет кадастровой стоимости 3,4 млн объектов недвижимости. Оказалось, что общая сумма выросла на 78,5 процента.

Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

В Северной столице специалисты скорректировали кадастровую стоимость объектов недвижимости, например, квартиры, машиноместа, коммерческие помещения и другие. Ранее стоимость недвижимости оценивалась в 69,9 млрд рублей, а в 2023 году она составляет 122,9 млрд рублей, сообщает АБН.

Однако некоторые владельцы крупной коммерческой недвижимости обратили внимание на один нюанс. Некоторая собственность подорожала в цене в 11 раз.

Предприниматели считают, что рост кадастровой стоимости может привести к неблагоприятным последствиям. Так, кадастровая стоимость влияет на размер налога на имущество.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что банки выделили гражданам России более 800 миллиардов рублей в качестве ипотеки в августе. Однако это может привести к подорожанию жилья.