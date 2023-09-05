Эксперт оценили перспективы рынка недвижимости в России

Банки выделили гражданам России более 800 миллиардов рублей в качестве ипотеки в августе. Однако это может привести к подорожанию жилья.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

Российские банки выдали гражданам в августе ипотечных кредитов на 800 миллиардов рублей. Профессор НИУ ВШЭ, инвестбанкир Евгений Коган считает, что данный рекорд является попыткой россиян успеть «запрыгнуть в последний вагон». В частности граждане России стремятся быстрее купить недвижимость, боясь, что в будущем ипотека подорожает.

Эксперт считает, что ставка по обычной ипотеке будет расти и останется на высоком уровне до конца текущего года. Главным драйвером роста будет высокая ключевая ставка Центрального банка РФ, пишет Агентство Бизнес Новостей.

Повышение ключевой ставки не затронет льготную ипотеку, которая выдается под 8% годовых. Данная программа будет действовать до середины 2024 года.

Также стоит ожидать и подорожание жилья, в особенности в дешевом ценовом сегменте, в том числе и на «вторичку». Стоимость будет продолжать еще как минимум год, пока работает программа льготной ипотеки.