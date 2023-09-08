В Смольном рассказали, что доходы города вырастут почти до 1,1 трлн рублей

В Санкт-Петербурге власти разработали предложение по корректировке городского бюджета на 2023-2025 года. Так, доходы в текущем году вырастут на 44,8 миллиарда рублей.

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В Северной столице доходы города вырастут в текущем году с 1,048 ло 1,093 триллионов рублей — рост составил порядка 4,3 процента, сообщает пресс-служба администрации Северной столицы.

Кроме того, вместе с доходами вырастут и расходы. Так, администрация предполагает, что город потратил дополнительно 7,1 миллиарда рублей — на 0,6 процента.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге первый месяц осени начался с приятной, теплой погоды. В связи с этим регион стал привлекательным направлением для путешественников. Одновременно с этим цены на поездку в город на Неве оказались вполне приемлемыми для бюджетных туристов.