Для отдыха в бархатный сезон туристы чаще всего выбирают бюджетный Петербург

В Санкт-Петербурге первый месяц осени начался с приятной, теплой погоды. В связи с этим регион стал привлекательным направлением для путешественников. Одновременно с этим цены на поездку в город на Неве оказались вполне приемлемыми для бюджетных туристов.

Фото: Санкт-Петербург.ру/Соня Кроневальд

Бархатный сезон в Петербурге, по прогнозам синоптиков, в 2023 году станет сухим и теплым. Кроме того, город возглавил список относительно дешевых направлений для туристов, сообщает телеканал «360».

Отмечается, что билеты до Северной столицы обойдутся в среднем в 4,7 тысячи рублей.

Примечательно, что осенью гости города смогут погулять по известным паркам, а также посетить большой праздник в Петергофе, приуроченный к концу сезона фонтанов.