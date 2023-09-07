В «Царском Селе» возродили традицию выращивания арбузов и дынь по собой технологии

В «Верхних теплицах» музея-заповедника «Царское Село» появилось несколько десятков арбузов и дынь. Плоды вырастили по особой старинной технологии.

Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В пресс-службе ГМЗ «Царское Село» сообщили, что в общей сложности поспело около 40 плодов, их представят гостям заповедника на семейном празднике «Яблочный полдень». Мероприятие пройдет в субботу, 9 сентября.

Отмечается, что специалисты выращивали арбузы таких сортов как «Зилибоба», «Бархан» и «Шуга еллоу». Среди сортов дынь могут встретиться «Апельсинка» и «Необычная».

Петербуржцам напомнили, что в императорские времена теплицы круглый год приспосабливали под выращивание вишни, черешни, персиков, яблок, винограда, цитрусовых и ананасов. В настоящее время здесь цветут растения для интерьеров Екатерининского и Александровского дворцов, а зимой — еще и растения из парков.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что чрезмерное употребление арбуза может быть опасно для здоровья.