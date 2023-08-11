Россиян предостерегли от чрезмерного потребления арбуза и объяснили, к чему это может привести

Летом арбузы пользуются большой популярностью. Их можно встретить и на рынке, и в супермаркете. Тем не менее, эксперты предостерегли от чрезмерного употребления этого лакомства и напомнили, чем в противном случае это может обернуться.

Фото: baltphoto/Дарья Иванова

Нутрициолог Анастасия Костомаха в беседе с Brif пояснила, что есть люди, которые ошибочно считают арбуз диетическим продуктом. Кроме того, большое количество жидкости (сока) может привести к движению почечных камней и закупорке протоков мочевого пузыря.

Специалист заметила, что по традиции сезон арбузов у урологов ассоциируется с наплывом пациентов. Дело в том, что обычно ухудшению состояния предшествовало поедание большого количества этой ягоды.

Кроме того, у арбуза достаточно высокий гликемический индекс, он составляет 70 единиц из 100. Именно поэтому при сахарном диабете количество должно строго контролироваться. Безопасно есть в таком случае примерно 70 граммов мякоти за день.

В свою очередь, эксперт РАНХиГС Санкт-Петербурга Дарья Дочкина пояснила, что у некоторых из-за арбуза может начаться аллергия. Также при неконтролируемом объеме не за горами и проблемы с пищеварением.