В Московском районе рано утром вспыхнул детский сад

С утра один из детских садов Петербурга ждал неприятный сюрприз. В здании распространилось пламя, бороться с которым приехали почти два десятка спасателей.

Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

Сообщение о возгорании поступило специалистам около 07:19 утра 7 сентября. Уточнялось, что пожар заметили в детсаду на Ленсовета. На место отправились 17 спасателей и четыре машины от МЧС.

Оказалось, что в двухэтажном здании загорелось помещение площадью 8 «квадратов». К моменту прибытия специалистов обстановка обгорела на площади 2 квадратных метра.

Пожар устранили в 07:41. Сведения о пострадавших в результате произошедшего не поступали.

В настоящее время все детали и причины пожара уточняются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 6 сентября на Промышленной улице в Кировском районе второй раз за полгода несколько десятков спасателей тушили один и тот же дом по повышенному рангу.