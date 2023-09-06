На Промышленной второй раз за полгода несколько десятков спасателей тушат один и тот же дом по повышенному рангу

В Кировском районе Петербурга устраняют крупный пожар, который снова разгорелся на территории завода. Последний раз несколько десятков спасателей приезжали сюда весной, в начале марта 2023 года.

Фото: скриншот Google maps

Сообщение о возгорании на Промышленной улице, 5 диспетчеру поступило около трех часов дня 6 сентября. Пожар охватил 240 квадратных метров площади, известно, что пламя распространяется в двухэтажном здании завода. Горит кровля и второй этаж.

Уже в 15:14 был подан дополнительный № 1-БИС. В настоящий момент сведения о пострадавших не поступали.

На месте работают шесть единиц техники и 27 человек личного состава. Все детали, причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, что еще один крупный пожар на Промышленной, 5 произошел примерно шесть месяцев назад, 2 марта. Тогда на месте инцидента нашли погибшего. Два человека при этом пострадали и были госпитализированы в медицинское учреждение. Очаг возгорания находился в четырехэтажном, административном здании, на третьем этаже. Огонь охватил 300 «квадратов».

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в июне также загорелся один из торговых комплексов на Промышленной. Для борьбы с огнем понадобилось около 30 спасателей.