Ночью в торговом комплексе на Промышленной около 30 спасателей тушили разбушевавшееся пламя

В Кировском районе ночью загорелся один из торговых комплексов. Для борьбы с огнем понадобилось около 30 спасателей.

Фото: скриншот Google maps

На пульт диспетчера сообщение о возгорании поступило в 00:56. Уточнялось, что полыхает ТК «Нарвский» на Промышленной улице, 6.

На место прибыли шесть машин от МЧС и 27 человек личного состава. Удалось установить, что на первом этаже ТК, в складском помещении, огонь охватил 30 «квадратов» площади. В 01:39 был подан дополнительный номер 1-БИС.

Пожар локализовали примерно в 02:25, а потушили полностью — в 02:34. Пока сведений о пострадавших не поступали.

В настоящий момент неизвестно, что стало причиной пожара. Все детали и обстоятельства произошедшего продолжают устанавливать специалисты.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что вечером 26 июня после пожара на Московском проспекте помощь врачей понадобилась одной пострадавшей.