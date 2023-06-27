После возгорания в «двушке» на Московском проспекте госпитализировали одну пострадавшую

Накануне вечером в Московском районе произошел пожар, охвативший двухкомнатную квартиру. После произошедшего помощь врачей понадобилась одной пострадавшей.

Фото: скриншот Google maps

Инцидент произошел около 23:17 на Московском проспекте, 216. В понедельник, 27 июня, на пульт диспетчера поступило сообщение, что горит двухкомнатная отдельная квартира. На место отправились пять машин от МЧС и 22 человек личного состава.

По прибытию удалось установить, что в комнате обстановка уже успела обгореть на площади 30 квадратных метров. Пожар ликвидировали в полночь.

Пострадавшую в результате инцидента женщину госпитализировали в лечебное учреждение для получения помощи. В настоящее время о ее состоянии сведений нет.

Все детали и обстоятельства произошедшего продолжают устанавливать специалисты.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с начала 2023 года спасатели Северной столицы потушили больше 4,2 тысяч пожаров.