После возгорания в «двушке» на Московском проспекте госпитализировали одну пострадавшую
Накануне вечером в Московском районе произошел пожар, охвативший двухкомнатную квартиру. После произошедшего помощь врачей понадобилась одной пострадавшей.
Инцидент произошел около 23:17 на Московском проспекте, 216. В понедельник, 27 июня, на пульт диспетчера поступило сообщение, что горит двухкомнатная отдельная квартира. На место отправились пять машин от МЧС и 22 человек личного состава.
По прибытию удалось установить, что в комнате обстановка уже успела обгореть на площади 30 квадратных метров. Пожар ликвидировали в полночь.
Пострадавшую в результате инцидента женщину госпитализировали в лечебное учреждение для получения помощи. В настоящее время о ее состоянии сведений нет.
Все детали и обстоятельства произошедшего продолжают устанавливать специалисты.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что с начала 2023 года спасатели Северной столицы потушили больше 4,2 тысяч пожаров.