С начала года в Петербурге спасатели потушили больше 4,2 тысяч пожаров

Петербургские спасатели за 2023 год выезжали на вызов уже больше трех десятков тысяч раз, некоторая часть сообщений связана с пожарами.

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С начала года пожарно-спасательные подразделения экстренной службы осуществили больше 33 тысяч выездов на места происшествия. Около 4,2 тысяч заявлений связаны с пожарами, сообщает Neva.Today.

При этом специалистам удалось спасти жизни 300 человек. За все время из помещений удалось эвакуировать около 1,9 тысяч жителей и гостей Северной столицы.

В тоже время спасатели продолжают тушить пожары на территории региона. Последний инцидент произошел в ночь с 23 на 24 июня, сообщает пресс-служба МЧС по городу. В помещении кладовой на проспекте Обуховской обороны, 86А обгорело два «квадрата» площади. Пострадавших в результате произошедшего, к счастью, нет.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что 20 июня под утро на территории Красногвардейского района произошел пожар. После устранения возгорания была найдена мертвая женщина.