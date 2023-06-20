Рано утром после пожара в квартире на Наставников нашли погибшую

Во вторник под утро на территории Красногвардейского района произошел пожар. После устранения возгорания спасатели нашли мертвую женщину.

Фото: скриншот Google maps

На пульт диспетчера сообщение о полыхающей двухкомнатной квартире в жилой многоэтажке на проспекте Наставников поступило около пяти утра 20 июня. На место оперативно выехали три машины МЧС и 15 человек личного состава.

К моменту прибытия специалистов обстановка в квартире обгорела на площади 15 квадратных метров. Пожар удалось потушить спустя час, в 06:08.

После произошедшего спасатели обнаружили погибшую женщину. В настоящее время все детали и причины возгорания устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Северной столице на два дня ввели повышенный уровень погодной опасности из-за пожаров.