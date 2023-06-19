В Петербурге на протяжении двух дней будет действовать повышенный уровень опасности из-за пожаров

На территории Санкт-Петербурге два дня будет действовать повышенный уровень погодной опасности.

Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

В пресс-службе Смольного предупредили, что, согласно информации Росгидрометцентра, с трех часов дня 20 июня в городе возрастет риск пожаров. В связи с этим будет действовать «желтый» уровень погодной опасности, который прекратит свое действие только в 15 часов 22 июня.

Напомним, что «желтый» уровень означает потенциально опасную погоду. В связи с риском возникновения пожаров водителей попросили проявить особую осторожность и по возможности не использовать автомобили из-за возможных ДТП.

Особую осторожность также нужно проявить и пешеходам.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на этой неделе петербуржцам прогнозируют дожди. По словам синоптика, они могут настигнуть горожан с 22 на 23 июня.