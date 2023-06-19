Петербуржцам спрогнозировали дожди и грозы на этой неделе

В Санкт-Петербурге снова теплеет, но уже на этой неделе горожан могут посетить дожди.

Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В своем telegram-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что на выходных северо-восточный ветер изменил температурный фон в городе на Неве, поэтому вода местами стала холоднее. В частности, это касается Финского залива.Также с +21 до +12 градусов похолодела вода рядом с Сосновым Бором.

В атмосфере над Северо-Западным районом продолжаются сложные преобразования. Атмосферное давление постоянно меняется, поэтому скоро придут дожди. Столбик термометра все еще будет показывать +24 и +26 градусов, но уже 19 июня на северо-востоке Ленобласти ожидаются осадки.

Самые обильные дожди пройдут с 22 на 23 июня. Тогда через Ленобласть пройдет атмосферный фронт. Колесов заметил, что в это время температура воздуха станет немного ниже.

Ранее Санкт-Петербург. ру сообщал, что с начала недели солнечные лучи снова начали активно прогревать воздух.