После обнаружения полуживого мужчины на Ново-Александровской правоохранители задержали судимую петербурженку

У одного из домов в Невском районе специалисты обнаружили сильно изрезанного мужчину. Гражданин в тяжелом состоянии был госпитализирован на отделение реанимации, а позже у того же здания правоохранители задержали подозреваемую в произошедшем, которой оказалась уже судимая петербурженка.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 37-летнего неработающего мужчину забрали от дома на Ново-Александровской улице с проникающей колото-резанной раной груди, а также с ранением легкого, сердца, левосторонним пневмотораксом и шоком второй степени. Пострадавшего обнаружили около половины двенадцатого дня 5 сентября, опросить его не представлялось возможным.

Позже, около 22:20 у того же дома за совершенное преступление задержали 41-летнюю местную жительницу. Оказалось, что женщина уже имеет букет судимостей, в частности за мелкое хищение и умышленное причинение легкого вреда здоровью, она также уже получала наказание в виде обязательных работ.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В настоящее время решается вопрос о избрании меры пресечения.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что на Краснопутиловской улице женщина во время ссоры набросилась с ножом на супруга.