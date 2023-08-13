На Краснопутиловской женщина во время ссоры набросилась с ножом на супруга

В Московском районе Петербурга конфликт семейном пары закончился поножовщиной. В результате ссоры мужчине потребовалась госпитализация. Возбуждено уголовное дело.

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Как стало известно Санкт-Петербургу.ру, в субботу, 12 августа, в полицию поступило сообщение о том, что в квартире по улице Краснопутиловская жена ударила ножом мужа.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов задержали 36-летнюю женщину, которая во время ссоры ударила мужа ножом в живот. Пострадавшего госпитализировали.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением оружия).

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Василеостровском районе женщина нанесла сожителю ножевое ранение, после чего позвонила в полицию и призналась в совершенном деянии.