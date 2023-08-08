Жительница Петербурга ударила сожителя ножом в живот и призналась в этом полиции

В Василеостровском районе женщина нанесла сожителю ножевое ранение, после чего позвонила в полицию и призналась в совершенном деянии. Звонившая задержана, а пострадавший доставлен в больницу.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, утром 7 августа в полицию поступил звонок от женщины с заявлением о ножевом ранении в квартире на Гаванской улице. По словам звонившей, пострадавший является ее сожителем. После совместного распития алкоголя у них возник конфликт, в ходе которого она ударила мужчину ножом в живот.

Прибывшие на место происшествия правоохранители задержали 36-летнюю женщину, которая призналась нападении на сожителя. Полицейские изъяли нож, следы обуви, смыв вещества бурого цвета и отпечатки пальцев. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о братоубийстве. Мужчина 17 раз ударил брата ножом в грудь и живот.