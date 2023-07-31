Мужчина 17 раз ударил брата ножом в грудь и живот

В Калининском районе мужчина нанес множественные удары ножом своему брату, который скончался прямо на месте происшествия. Следователи решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, ночью 30 июля в полицию поступило сообщение о драке со смертельным исходом между двумя братьями. Мужчины проводили время за совместным распитием алкогольных напитков, в ходе чего между ними произошел конфликт. Один из братьев нанес другому 17 ножевых ранений в грудь и живот, от чего тот скончался на месте.

Нападавший задержан и доставлен в отделение полиции. Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о задержании 20-летнего молодого человека, которого подозревают в покушении на убийство собутыльника во время празднования дня рождения.