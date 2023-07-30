Молодой человек задержан по подозрению в покушении на убийство в день рождения

В Красносельском районе задержан 20-летний молодой человек. Его подозревают в покушении на убийство. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 УК РФ (покушение на убийство) и части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Фото: Baltphoto

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, утром 29 июля, в полицию обратилась женщина с заявлением о ножевом ранении в шею у 33-летнего мужчины. Прибывшие на место происшествие правоохранители обнаружили пострадавшего, который вскоре был отправлен в больницу.

По тому же адресу находился 20-летний нетрезвый молодой человек. Его задержали по обвинению в нападении на пострадавшего. Сообщается, что между мужчинами возникла ссора. Судя по дате рождения задержанного, он праздновал день рождения.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о задержании слесаря-сантехника по подозрению в давнем убийстве мужчины, который скончался от ранения в области сердца.