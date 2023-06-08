В Петербурге за убийство 32-летней давности задержали слесаря-сантехника

Правоохранители Петербурга задержали подозреваемого в убийстве, совершенном больше 30 лет назад. Им стал местный житель, работающий слесарем-сантехником.

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Так, еще в июне 1991 года на улице Подвойского был найден тру мужчины. Специалисты установили, что гражданин скончался от ранения в области сердца. Подозреваемого по этому делу удалось задержать, сообщает телеканал «360».

Спустя 32 года правоохранители задержали 56-летнего местного жителя, работающего слесарем-сантехником. Известно, что мужчина проживает на той же улице, где обнаружили труп.

Задержанный получил подписку о невыезде. В настоящее время все детали и обстоятельства произошедшего выясняются.