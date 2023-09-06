Житель города на Неве чуть заживо не сгорел на кладбище домашних животных

В Красногвардейском районе ночная прогулка на кладбище чуть не закончилась для петербуржца летальным исходом. Мужчина получил серьезные ожоги от раскаленной печи для кремации домашних животных.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, 27-летнего горожанина госпитализировали в ночь с 5 на 6 сентября. Специалистам удалось установить, что около 00:30 пациент, будучи на кладбище, попытался согреться об печь для кремации покойных домашних животных.

В результате гражданин заработал термические ожоги 20 процентов туловища и конечностей. В тяжелом состоянии пострадавшего поместили на отделение реанимации.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка. Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Красногвардейском районе также на днях серьезные ожоги по недосмотру дедушки получил годовалый малыш. Мальчик облился кипятком.