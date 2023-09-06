На Наставников малыш по недосмотру дедушки облился кипятком с головы до ног

В Красногвардейском районе маленького мальчика госпитализировали с серьезными ожогами конечностей и лица. Оказалось, что малыш по недосмотру дедушки ошпарился кипятком.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру, пострадавшего ребенка забрали из квартиры на проспекте Наставников. Около половины второго дня 4 сентября годовалого мальчика госпитализировали с термическим ожогом груди, лица, левой стопы, а также левой верхней конечности. К врачам малыш попал в тяжелом состоянии.

Позже удалось установить, что примерно в полдень мальчик находился вместе с дедушкой. В какой-то момент мужчина отвлекся, а ребенок облился кипятком из кружки.

Известно, что семья пострадавшего неполная, но благополучная, на учете в ОДН не состоит. Все детали и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Кировском районе горожанка перепутала тазики с водой и опрокинула кипяток на четырехлетнего малыша.