В Кировском районе петербурженка перепутала тазики с водой и опрокинула кипяток на четырехлетнего малыша

Маленький житель Кировского района попал в больницу с серьезными ожогами после вечернего купания. Ребенка кипятком облила мать, перепутавшая тазики с водой.

Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Как стало известно Санкт-Петербург.ру, четырехлетнего петербуржца госпитализировали из квартиры дома на улице Солдата Корзуна поздно вечером 1 августа. У мальчика диагностировали термические ожоги первой второй и третьей степени. Вода ошпарила ребенку грудную клетку, ягодицы, спину и бедра.

Позже выяснилось, что во время купания петербурженка перепутала тазики и опрокинула ковш с горячей водой на мальчика. В тяжелом состоянии малыша забрали на отделение реанимации.

В настоящее время все прочие детали произошедшего устанавливаются. Ребенок проходит лечение в больнице.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Тихвинском районе Ленинградской области годовалый ребенок получил ожоги тела от кипятка.