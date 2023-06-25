Годовалый ребенок получил ожоги от кипятка в Тихвинском районе

В Тихвинском районе Ленобласти годовалый ребенок получил ожоги тела от кипятка. Инцидент случился 24 июня.

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Как стало известно Санкт-Петербург.ру в субботу, 24 июня в полицию поступила информация о том, что в больнице Ленобласти лежит ребенок с ожогами тела. Годовалая малышка поступила днем из Тихвинского района.

Правоохранители проверили родителей пострадавшей. Известно, что семья полная и на учете в ПДН и ПНД она не состоит.

По предварительной информации, девочка по недосмотру родителей случайно пролила кипяток.

Сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что Следственный комитет начал проверку после получения термических ожогов маленькими ребенком во время игры на детской площадке. Годовалый малыш прикоснулся к химическим реагентам, которые оставили на руках ожоги третьей степени.