СК заинтересовался инцидентом с термическим ожогом у ребенка, который появился после игры на детской площадке на Энергетиков

Следственный комитет начал проверку после получения термических ожогов маленькими ребенком во время игры на детской площадке. Инцидент произошел в субботу, 13 мая в Красногвардейском районе.

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Во время игры на детской площадке в Красногвардейском районе годовалый ребенок прикоснулсф к химическим реагентам, которые оставили на руках малыша термические ожоги третьей степени. Об этом сообщает Патрульный Петербурга.

В настоящее время пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь.

Ведомство организовало проверку, в ходе которой предстоит узнать, откуда на детской площадке появились реагенты. На данный момент площадка остается огражденной красно-белой лентой, чтобы избежать повторных происшествий, однако по словам правоохранителей остатков реагентов на территории не осталось.