Тосно стал площадкой для форума «Библиотечная столица Ленинградской области–2023»

Город Тосно в Ленинградской области примет у себя региональный форум «Библиотечная столица Ленинградской области–2023». В ходе мероприятия будут вручаться литературные премии.

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Данный форум проходит каждый год и в 2023 году был выбран город Тосно. На данном мероприятия встречаются специалисты библиотечного дела и обмениваются своим опытом.

Также сотрудники обсуждают лучшие практики работы и новые тенденции, которые способны привлечь внимание к библиотекам. Также одной из важных частей мероприятия является вручение литературной премии имени маршала Советского Союза Кирилла Афанасьевича Мерецкова.

Литературная премия вручается за создание документально-художественной прозы, имеющей важное общественное значение, раскрывающей величие народного подвига в Великой Отечественной войне. Впервые данная премия была вручена в 2015 году.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в 2023 году поднялся спрос на специалистов в нефтегазовой отрасли.