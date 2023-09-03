В России в 2023 году стремительно вырос спрос на специалистов в нефтегазовой отрасли

В России с начала года на 43% вырос спрос на специалистов в нефтегазовой отрасли. Компаниям больше всего не хватает токарей, слесарей и сварщиков.

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В 2023 году с январь по август нефтегазовые компании открыли около 127,6 тыс. вакансий. В компаниях фиксируется нехватка водителей, слесарей и машинистов, сообщает МК в Калининграде.

Отмечается, что в среднем работодатели предлагают новым сотрудникам зарплаты от 50 тыс. до 126 тыс. рублей. Исследование было приурочено ко Дню работников нефтегазовой промышленности.

Напомним, что в России власти выделили 30 млрд рублей на зарплаты бюджетников. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин. Планируется, что такое финансирование позволит обеспечить исполнение указов Президента об оплате труда отдельных категорий работников бюджетной сферы.