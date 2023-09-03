В России на повышение зарплат бюджетников выделили 30 млрд рублей

В России власти выделили 30 млрд рублей на зарплаты бюджетников. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства Михаил Мишустин.

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В РФ правительство выделило 30 млрд рублей на зарплаты бюджетников. Так, зарплаты хотят поднять преподавателям в школах и вузах, а также врачам и работникам науки и культуры, сообщает АБН.

Например, учителя и преподаватели получат для повышения зарплат больше 10,3 млрд рублей. Для выплат научным работникам выделили 9 миллиардов рублей.

Планируется, что такое финансирование позволит обеспечить исполнение указов Президента об оплате труда отдельных категорий работников бюджетной сферы. Так, зарплаты бюджетников должны вырасти до 200% от средней зарплаты по региону.

Напомним, что учителя Северной столицы начали зарабатывать в 2023 году на 25 процентов больше. Теперь преподаватель математики может рассчитывать на доход до 100 тысяч рублей в сравнении с 80 тысячами в 2022 году.