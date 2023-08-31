В Петербурге зарплаты учителей поднялись на 25 процентов в 2023 году
Учителя Северной столицы начали зарабатывать в 2023 году на 25 процентов больше. Теперь преподаватель математики может рассчитывать на доход до 100 тысяч рублей в сравнении с 80 тысячами в 2022 году.
2023 год в России был объявлен Годом педагога и наставника. Данные профессии заняли первые позиции на рынке труда Петербурга, сообщает Смольный.
Таким образом вакансия учителя имеет 6,4 процента от общего числа рабочих мест в Культурной столице. Большей частью учителей в городе являются представители прекрасного пола с убедительными 83,4 процента.
Также у представителей данной профессии поднялись зарплаты в 2023 году на четверть. Теперь преподаватель русского языка может рассчитывать на доходы выше 80 тысяч рублей. Год назад им приходилось довольствоваться 65 тысячами рублей.
Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Культурной столице планируется ввести общий стандарт формы для учителей.