В Петербурге зарплаты учителей поднялись на 25 процентов в 2023 году

Учителя Северной столицы начали зарабатывать в 2023 году на 25 процентов больше. Теперь преподаватель математики может рассчитывать на доход до 100 тысяч рублей в сравнении с 80 тысячами в 2022 году.

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2023 год в России был объявлен Годом педагога и наставника. Данные профессии заняли первые позиции на рынке труда Петербурга, сообщает Смольный.

Таким образом вакансия учителя имеет 6,4 процента от общего числа рабочих мест в Культурной столице. Большей частью учителей в городе являются представители прекрасного пола с убедительными 83,4 процента.

Также у представителей данной профессии поднялись зарплаты в 2023 году на четверть. Теперь преподаватель русского языка может рассчитывать на доходы выше 80 тысяч рублей. Год назад им приходилось довольствоваться 65 тысячами рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Культурной столице планируется ввести общий стандарт формы для учителей.