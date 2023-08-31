В Петербурге учителей могут обязать носить единую форму

Учителям Северной столице возможно продеться носит специальную форму. На данный момент нет единого стандарта, однако рассматривают одежду синих тонов.

Фото: baltphoto/Виктория Ламзина

Преподавателей петербургских школ могут заставить носить единую форму. Сейчас различные школы предлагают свои варианты для формы учителей, пишет петроград.ру.

Жителей Культурной столицы уже попросили проголосовать за вариант одежды. Все они не сильно отличаются друг от друга и выполнены преимущественно в синих тонах с жилетами.

Уже сейчас в некоторых школах Санкт-Петербурга учителя носят форменную одежду наряду с учащимися. Теперь гражданам города предлагается определить единый для всех вариант.

Лидирующим вариантом стало предложение от школы №54 в Красносельском районе. Она включает в себя синие пиджаки, жилетки и брюки, а также бирюзовые рубашки. На данный момент за него отдали больше всего голосов.