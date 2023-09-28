Новичок «Зенита» Фернандес назвал Семака одним из лучших тренеров России

Защитник петербургского клуба «Зенит» Марио Фернандес считает главного тренера Сергея Семака одним из самых велики в России. По его словам, он спокойный и уверенный.

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Фернандес рассказал, что Сергей Семак постоянно защищает своих игроков, а также вселяет веру и уверенность в них, сообщает телеканал 78.

Сергей Семак же отметил, что новичок команды с каждым матчем приводит себя в лучшую форму. Однако, по его словам, он пока не готов стать заменой Мостовому, так как их позиции на поле разные.

Напомним, что Марио Фернандес присоединился к составу сине-бело-голубых 17 июля текущего года. Стороны заключили контракт на один год с возможность продления еще на один год.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что глава «Зенита» Александр Медведев рассказал о своем отношении к высказыванию бывшего игрока петербуржцев Артема Дзюбы после девятого тура РПЛ.