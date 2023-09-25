В «Зените» неодобрительно отнеслись к высказываниям Артема Дзюбы

Глава «Зенита» Александр Медведев рассказал о своем отношении к высказыванию бывшего игрока петербуржцев Артема Дзюбы после девятого тура РПЛ. Напомним, игрок “Локомотива” заявил, что не знаком с Сергеем Семаком.

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Форварда железнодорожников Дзюбу спросили, помирился ли он с главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком. Однако он только ответил: «А кто это?».

Медведев заявил, что отнесся к такому высказыванию неодобрительно, сообщает Спорт-Экспресс.

Отметим, что в апреле 2023 года Дзюба не пожал руку Семаку. Тогда он прошел мимо тренера, даже не посмотрев на главного тренера.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что игроки и тренерский штаб футбольного клуба «Зенит» провели закрытое совещания после игры с московским “Локомотивом”. Петербуржцы проиграли гостям со счетом 2:1. Чему было посвящено собрание петербургского клуба не сообщается. После девятого тура «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 17 очков.