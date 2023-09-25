«Зенит» провел закрытое совещание после первого с 2019 года поражения от «Локомотива»

Игроки и тренерский штаб футбольного клуба «Зенит» провели закрытое совещания после игры с московским “Локомотивом”. Петербуржцы проиграли гостям со счетом 2:1.

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«Зенит» проиграл “Локомотиву” впервые с 2019 года. Матч завершился победой железнодорожников со счетом 2:1. Первым в матче отличился игрок сине-бело-голубых Матео Кассьерра, однако во второй тайме петербуржцы пропустили два — победный был реализован в дополнительное время.

Чему было посвящено собрание петербургского клуба не сообщается. После девятого тура «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 17 очков.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что нападающий московского “Локомотива” Артем Дзюба рассказал, помирился ли он с главным тренером петербургского “Зенита” Сергеем Семаком. По его словам, он даже не знаком с ним.