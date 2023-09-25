«А кто это?»: Артем Дзюба заявил, что не знаком с Сергеем Семаком

Нападающий московского “Локомотива” Артем Дзюба рассказал, помирился ли он с главным тренером петербургского “Зенита” Сергеем Семаком. По его словам, он даже не знаком с ним.

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В воскресенье, 24 сентября, в Северной столице состоялся матч между «Зенитом» и московским «Локомотивом», верх в котором одержали гости со счетом 1:2. После встречи нападающего московской команды Артема Дзюбу спросили, помирился ли он с главным тренером сине-бело-голубых Сергеем Семаком, сообщает РИА Новости.

Однако вместо ответа Дзюба задал журналистам встречный вопрос: “А кто это?”.

Напомним, что недопонимание между футболистом и тренером произошло в матче прошлого сезона, когда Дзюба отказался пожать руку Семаку.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию, когда во время предыдущего матча экс-нападающий петербуржцев Артем Дзюба не пожал руку главному тренеру Сергею Семаку. Функционер также поделился своими ожиданиями от предстоящего матча.