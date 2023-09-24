Глава «Зенита» Медведев рассказал, почему Дзюба не пожал руку Семаку весной

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию, когда во время предыдущего матча экс-нападающий петербуржцев Артем Дзюба не пожал руку главному тренеру Сергею Семаку. Функционер также поделился своими ожиданиями от предстоящего матча.

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Медведев рассказал, что он рад встрече с нападающим Артемом Дзюбой. По его словам, игрок не пожал руку главному тренеру сине-бело-голубых из-за того, что был уставший, сообщает Чемпионат.

Он добавил, что экс-нападающий будет мотивирован сыграть против бывшей команды.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что полузащитник «Текстильщика» Алексей Евсеев рассказал о времени, когда он выступал за ФК «Зенит». Оказалось, что главный тренер Лучано Спаллетти давал подзатыльники или мог пнуть по попе. По его словам, итальянец сильный специалист, а также хороший психолог и тактик.